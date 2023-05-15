4 أسباب تجعلك تفرط في تناول الطعام.. منها قلة النوم

كتب – حسام الشقويرى

لقد قررت أن تأكل طعامًا صحيًا وأن تفقد الوزن ، وبدأت بوضع خطة وجبات لمدة أسبوع كامل. ولكن مع حلول وقت الغداء أو الغداء أو العشاء ، تبدأ في الشعور بالجوع النهم ، والرغبة الشديدة في ذلك. بشكل أساسي ، هذه هي النقطة التي يتم فيها التخلص من معظم خططك لتناول الطعام الصحي. تشعر بخيبة أمل وإحباط من نفسك وأنت على استعداد تمامًا للتخلي عن خططك لفقدان الوزن. تشعر أنه ليس لديك قوة إرادة كافية ولن تكون قادرًا على تحقيق أهدافك، وفقا لما نشره موقع healthifyme

أسباب الإفراط في تناول الطعام وبعض النصائح لمكافحة السلوك:

1. تفتقر إلى البروتين

يعتبر تناول البروتين الأمثل أمرًا مهمًا جدًا لصحتك العامة وعافيتك. يمكن أن يعزز البروتين عملية التمثيل الغذائي لديك ، ويقلل من الشهية ، ويدعم توازن السكر في الدم ويحفز توليد الحرارة.

أظهرت الأبحاث أن تناول 25 % من نظامك الغذائي بالبروتين يؤدي إلى زيادة الشبع وتقليل تناول الطعام في وقت متأخر من الليل وتقليل الأفكار الهوس فيما يتعلق بالطعام. علاوة على ذلك ، أظهرت دراسة أخرى أن النساء اللائي يستهلكن المدخول الأمثل من البروتين مع كل وجبة يفقدن في المتوسط ​​أحد عشر رطلاً في اثني عشر أسبوعًا. عندما لا تستهلك كمية كافية من البروتين مع كل وجبة ، فمن المرجح أن تفرط في تناول الطعام وتتوق إلى الأطعمة غير الصحية.

2. تفتقر إلى الألياف

تلعب الألياف دورًا أساسيًا في صحتك. احرص على تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف مع كل وجبة. يساعد تناول الألياف بشكل مثالي على زيادة الشعور بالشبع ، والمساعدة في الهضم وامتصاص العناصر الغذائية ، كما سيبطئ امتصاص الجلوكوز. تساعد الأطعمة الغنية بالألياف على تغذية بكتيريا الأمعاء الصحية لإنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة وتعزيز وظيفة الجهاز المناعي.

3. الإجهاد المزمن

يمكن أن يقلل الإجهاد المزمن من عملية التمثيل الغذائي ويضعف عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية. تشير الدراسات البحثية إلى أن الإجهاد المزمن يمكن أن يزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والمكررة والعالية الكربوهيدرات التي تؤثر على نظام الدوبامين الميزوليفيكي الخاص بك ، والذي يشار إليه أيضًا باسم مسار المكافأة لدينا.

4. قلة النوم

النوم مهم جدًا لصحتنا ورفاهيتنا بشكل عام. يمكن أن يؤدي نمط الحياة سريع الخطى والتوتر المزمن إلى قلة النوم. أظهرت الدراسة أن الحرمان المزمن من النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأنسولين والكورتيزول ، مما يساهم بشكل أكبر في الإفراط في تناول الطعام.