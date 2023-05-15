14 مليون جنيه و93 ألف يورو حصيلة المضبوطات.. تجديد حبس 3 متهمين بتجارة العملة

كتب: أمنية الموجى

جددت المحكمة المختصة، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجارغير المشروع ب النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبالمخالفة لأحكام القوانين المصرفية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وقالت التحريات الأمنية إن المتهمين أحدهم صاحب محل مصوغات وشريكه وآخر مقاول، اشتركوا فى الاتجار بالعملة الأجنبية مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام للقانون، وضبط بحوزة المتهمين أموال تجاوزت 14 مليون جنيه مصري، و 93 ألف يورو.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص، صاحب محل مصوغات ذهبية وشريكه "تاجر ملابس" ومقاول وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية بينها (14,401,000 أربعة عشر مليون وأربعمائة وواحد ألف جنيه - 93,100 ألف يورو).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم حيث يقوم المتهمان الأول والثاني بتجميع العملات الأجنبية من متحصلات بيع منتجاتهما من المحلات السياحية المملوكة لهما، ويقوم المتهم الثالث بتوزيعها فى القاهرة على معارفه من راغبي الحصول عليها مقابل مكسب مادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.