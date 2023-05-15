اليوم السابع
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وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات النقل من داخل غرفة العمليات الرئيسية

الإثنين، 15 مايو 2023 12:42 م
وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات النقل من داخل غرفة العمليات الرئيسية وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات النقل
الغربية مصطفى عادل

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تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 / 2023، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للتعليم العام والفني، حيث يؤدي الامتحان اليوم الصفين الرابع والخامس الابتدائي، والأول الإعدادي، والثاني الثانوي العام، والثالث الإعدادي (نور) والأول والثالث والرابع الفني.
 
واطمأن وكيل الوزارة إلى سير الامتحان بصورة جيدة، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي اليوم طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي امتحانات مادة الرياضيات، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة العلوم، ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي (نور)، الامتحان في مادتي الرياضيات والتربية الدينية، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي الرياضيات التطبيقية (الميكانيكا) والتاريخ.
 
بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والرابع الصناعي، والأول والثالث التجاري والفندقي، والأول الزراعي، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفني.
 
وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.
 
 

امتحانات صفوف النقل

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التربية والتعليم

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نظام امتحانات النقل 2023

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موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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