وكيل تعليم الغربية يتفقد امتحانات النقل بغرب طنطا لمتابعة الالتزام بالضوابط

الغربية محمد طارق

قام ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بإدارة غرب طنطا.



وتابع وكيل الوزارة مدرسة على مبارك الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى سير الامتحانات بصورة جيدة، وعدم وجود شكاوى من الامتحان، حيث وجه إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.



وخلال المتابعة للجان وجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والالكتروني أولً بأول، والالتزام بأرقام كراسات الإجابة وفقاً لنموذج كل مادة.



وشدد وكيل الوزارة على عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، كما شدد على جلوس كل طالب في دسك منفصل، وعدم السماح بالنزول إلى الحمامات إلا برفقة معاون للطلاب، أو معاونة للطالبات، بالإضافة إلى توزيع التغذية المدرسية لجميع الطلاب فور وصولها، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها.



جدير بالذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي يؤدون اليوم امتحانات مادة الرياضيات، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادة العلوم، ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي (نور)، الامتحان في مادتي الرياضيات والتربية الدينية، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي الرياضيات التطبيقية (الميكانيكا) والتاريخ، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والرابع الصناعي، والأول والثالث التجاري والفندقي، والأول الزراعي، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفني.

