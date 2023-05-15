اليوم السابع
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وفاة طالبة جامعية إثر إصابتها بحالة هبوط وإغماء في المنيا

الإثنين، 15 مايو 2023 06:04 م
وفاة طالبة جامعية إثر إصابتها بحالة هبوط وإغماء في المنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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توفيت طالبة جامعية اليوم، إثر الإصابة بهبوط وحالة إغماء وتم نقلها إلى المستشفى، إلا أنها توفيت فور وصولها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن المنيا، إخطار من غرفة عمليات النجدة، يفيد ورود إشارة من مستشفى التأمين الصحى، تتضمن وصول طالبة تبلغ من العمر 22 عاما، طالبة جامعية مصابة بهبوط وإغماء، وأثناء اسعافها وتلقى العلاج فارقت الحياة.

 

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية أفادت أن الطالبة حضرت إلى الكلية لأداء الامتحان الشفوى، وقبل بدء الامتحان، شعرت باجهاد فتم استدعاء سيارة فرع هيئة الاسعاف ليتم نقلها إلى مستشفى التأمين الصحى، وهناك لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقى العلاج.

 

وفى نفس السياق قرر مجلس كلية الآداب إلغاء الامتحان الشفوى المقرر على طلاب قسم الوثائق والمكتبات نظرا لتأثرهم الشديد وحزنهم على وفاة زميلتهم، ولسوء حالتهم النفسية، على أن يتم تحديد موعد آخر لإجراء الامتحان فى وقت لاحق.

 

 


جامعة المنيا

مديرية امن المنيا

كلية الاداب

اخبار المنيا

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