اليوم السابع
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السبت، 14 يناير 2023 02:46 م
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إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

السبت، 14 يناير 2023 02:07 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أصيب شخصان فى حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام 5298 ن ب ا، ملاكي، 1987 ا ر و، ميكروباص، بالطريق الزراعي السريع مصر -أسوان، أمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص.
 
بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: عادل إبراهيم 65 عاما بالمعاش، مقيم بقرية بني أحمد الشرقية، إبرام زغلول 35 عاما، مقيم بقرية بني محمد شعراوي، وتم نقلهما لمستشفي المنيا العام الأول مصاب باشتباه كسر بالحوض والثاني باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وتحفظ رجال المرور علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.
 
كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي السريع، أمام عزبة شاهين بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة أحمد مصطفي 11 عاما، طالب، بكسر بالقدم اليسري، وتم نقله لمستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج.

 


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