إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارتين بالمنيا

بالانتقال والفحص، تبين إصابة كل من: عادل إبراهيم 65 عاما بالمعاش، مقيم بقرية بني أحمد الشرقية، إبرام زغلول 35 عاما، مقيم بقرية بني محمد شعراوي، وتم نقلهما لمستشفي المنيا العام الأول مصاب باشتباه كسر بالحوض والثاني باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وتحفظ رجال المرور علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب دراجة نارية بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي السريع، أمام عزبة شاهين بمدينة المنيا، مما أسفر عن إصابة أحمد مصطفي 11 عاما، طالب، بكسر بالقدم اليسري، وتم نقله لمستشفي التأمين الصحي لتلقي العلاج.