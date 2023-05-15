وفاة شخص ابتلع لسانه خلال مباراة كرة قدم في الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة خلال لعب مباراة كرة قدم، وابتلاعه لسانه بمركز شباب قرية الرياض مركز منية النصر محافظة الدقهلية، وجرى نقل جثمان اللاعب إلى مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة من مستشفى منية النصر المركزي الى مأمور مركز شرطة منية النصر بوصول شاب جثة هامدة، وذلك على إثر ابتلاعه لشانة خلال مباراة كرة قدم.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر إلى المستشفى وبالفحص تبين مصرع " جمال احمد العوضي"، 52 عامًا، أثناء لعب الكره بمركز شباب الرياض حيث ابتلع لسانه وتوفي فى الحال.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية المصر المركزي وتحويلة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي اتحت تصرف النيابه وتحرير المحضر اللازم بالراقعة واخطار النيابة العامة.