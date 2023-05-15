وزير الصحة: نحن بصدد تطوير مناهج التمريض ومراجعتها وتحسين الجانب المادى لهم

كتبت ـ آية دعبس

تقدمت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة والشكر لكل أعضاء هيئة التمريض، لافتة إلى أنهم بذلوا كل غالٍ ونفيس من أجل مهنة التمريض وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمريض المصرى.

وأشارت خلال فعاليات الاحتفال النقابة العامة للتمريض، باليوم العالمى للتمريض، إلى أنه بلغ عدد شهداء التمريض فى مصر 22 عضوا من أعضاء هيئة التمريض، وذلك خلال جائحة فيروس كورونا وحدها.

وقالت إن التمريض ما زال يحتاج إلى دعم أكبر وهو ما تم مناقشته مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على هامش الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، لافتة إلى أن ملف تطوير مهنة التمريض على مكتب رئاسة الجمهورية، والذى يهدف إلى الارتقاء بالمهنة وتوحيد الهوية البصرية والزى الرسمى للتمريض.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن المنظومة الصحية لا تستقيم إلا بتعاون كافة أفراد القطاع الصحى لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمريض، لافتًا إلى أن الطبيب لا يعمل بدون التمريض والفنى، مؤكدًا على التقدير الكامل لأطقم التمريض.

وأضاف أن الوزارة بصدد تطوير المناهج ومراجعتها، بالإضافة إلى تحسين الجانب المادى، من خلال اللجنة العليا لتحسين أحوال القطاع الصحى والمعنية حاليًا بالطب البشرى، حيث سيتم تشكيل باقى اللجان المعنية بالتمريض والصيدلة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الجانب المادى هام جدا ولدينا تكليف من الرئيس لإعادة النظر فى المكافآت والحوافز، خاصة الحوافز المتعلقة ببدل النبطشيات والسهر كجزء من التعويض المادى.

وأشار إلى أنه يتم تخريج 20 ألفا سنويا من خلال 12 معهد تمريض و300 مدرسة، لافتًا إلى أهمية التدريب الجيد للخريجين لضمان مستوى الخدمات الطبية فى المستشفيات.

كما أشاد وزير الصحة والسكان، بدور الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، مؤكدًا أنها لا تتوانى عن الدفاع حقوق التمريض، وهى خير ممثل عن أكثر من 250 ألف عضو بالتمريض.

وبدورها نقلت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، تحيات الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لافته إلى أن اليوم العالمى للتمريض يؤكد على إقرار المجتمع الدولى بأهمية دور التمريض واعتبرها مهنة سامية هدفها خدمة المريض.

وقدمت الشكر لنقيب التمريض على الحرص على تطوير مهنة التمريض وتغيير الصورة الذهنية للتمريض، لافتة إلى أن التمريض يقدم أكثر من 70% فى المنظومة الصحية، كما أن اسهاماتهم تتوسع أكثر لتشمل الكثير من الخدمات.

وقالت إن القيادة السياسية حريصة بدورها على تقدم الدعم الكامل لأطقم التمريض.

وقالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن التمريض شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة، برئاسة الدكتورة كوثر محمود، حيث أصبح ملف التمريض المصرى يحظى بدعم كافة القيادات، بالإضافة إلى مشاركة التمريض فى المحافل العالمية.

وأكدت على أهمية الاستثمار فى تطوير مناهج التمريض فى التعليم العالى لتحسين الوضع التمريض والاستثمار فى الفريق الصحى والتنسيق مع كافة الجهات المعنية من وزارات الصحة والتعليم العالى وغيرها.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا أثبتت أهمية تغيير الطريقة التقليدية المتعارف عليها فى المجال الطبى، لافتة على ضرورة استمرار التدريب لاطقم التمريض مع الاهتمام بالمتخرجين من كليات التمريض، لافته إلى أن التمريض المصرى أصبح من الأفضل على مستوى العالم.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إن جائحة كورونا أثبتت أن التمريض يحمل على عاتقه كما من المسئوليات الكبيرة، والتى ساعدت مصر على الخروج من أزمة كورونا، لافتًا إلى أن التمريض يحظى بدعم واهتمام كافة القيادات بالدولة.

وأشار إلى أن 60% من معايير الجودة التى وضعتها هيئة الرقابة الصحية قائمة على جهود التمريض، والمعنية بتقديم خدمة طبية لتوفير بيئة آمنة وسلامة، وخلال الفترة المقبلة ستضرب بخدماتنا الصحية على مستوى العالم.

وأضاف أن مجهود التمريض لا يضيع هباءا، وتابع قائلاً بدون مجهودكم لن تتحقق الجودة فى الخدمات الصحية.

ومن جانبه، توجه الدكتور محمد لُطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، بالشكر على التمريض لجهودهم فى المنظومة الصحية والرعاية الصحية الفعالة والجودة العالية، لافتًا إلى أن المجلس يولى اهتمام كبير بالتدريب الطبى لكافة التخصصات.

وأكد أن دور التمريض أصبح أكثر أهمية خلال الفترة الحالية وبدورنا سنقدم كافة الدعم للتمريض.

وقال الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن التمريض له دور فعال فى الخروج من أزمة كورونا، والذى ضحوا بأوراحهم خلال هذه الأزمة، لافتا إلى إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الدائم بدور التمريض المصرى.

وطالب مهران بتفعيل لجنة لتحسين أحوال مهنة التمريض على غرار لجنة تحسين مهنة الأطباء، مؤكدا على أهمية توفير بيئة عمل جيدة وعائد مادى مناسب لمهمة التمريض.

ونقل الدكتور على مهران رسالة كافة أعضاء لجنة الصحة بالشيوخ على تقديم الدعم الكامل للتمريض وأنهم سيكونوا خير العون لهم فى أى أزمة.

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النوابهما، إن التمريض هو خط الدفاع الأول عن المريض المصرى، لافتة إلى أن أطقم التمريض تحظى بتدريب وتعليم مستمر من جانب كليات التمريض.

يذكر أن احتفال النقابة العامة للتمريض، باليوم العالمى للتمريض، عُقد بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والنائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والمستشارة ميساء الهدمى ممثل ادارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية.

شارك فى الاحتفال كلا من؛ الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر نيابة عن شيخ الأزهر.