هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تنظم ندوة توعوية لطلاب الأزهر

كتبت رحمة رمضان

نظمت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم ندوة توعوية بكلية العلوم جامعة الأزهر حول دور الهيئة في ضمان الاستخدام الآمن للتطبيقات النووية والإشعاعية في مصر، بحضور الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، على ضرورة بحث وتحديد أطر التعاون بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وكلية العلوم، ودراسة إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مستقبلية بين الهيئة والجامعة.

وقدم الدكتور سامي شعبان عرض انقسم الى خمسة محاور، وهي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، اهم المحطات التاريخية للبرنامج النووي المصري، الإطار القانوني المنظم لدور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، التغلب على المعوقات التي واجهت هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وأخيراً قصة نجاح هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وانشاء كيان رقابي مستقل يضاهي أفضل الجهات الرقابية النووية العالمية.

وفي نهاية الندوة، تم فتح باب المناقشة وتوجه الحضور بالأسئلة لفريق عمل هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، حول أهمية نشر ثقافة توعوية حول التعامل مع المواد المشعة، وكذلك طمأنة المواطنين من خلال التعريف الدائم بدور الهيئة ككيان رقابي مستقل وقوى.

وأكد رئيس الهيئة، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه في 2017 بتشكيل لجنة برئاسة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس الوزراء لإزالة أية معوقات قد تحول دون أداء الهيئة بمهامها بكفاءة او من شأنها ان تؤثر على استقلالية الهيئة، وهو ما تم بالفعل، عن طريق تعديل بعض مواد القانون رقم 7 لسنة 2010 لتنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية ليضمن استقلاليتها.

يذكر أن الندوة حضرها أكثر من 200 مشارك من طلاب جامعة الازهر- بنين وبنات بالإضافة الى عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة: هيئة الرقابة النووية والاشعاعية تنظم ندوة توعوية بكلية علوم بنين - القاهرة- جامعة الازهر حول دور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية في ضمان الاستخدام الامن للتطبيقات النووية والاشعاعية في جمهورية مصر العربية.