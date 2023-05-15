هبوط قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء "السياحة والبنوك"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.4%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.4%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.2%، وهبط قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 1.9%، ونزلت قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.8%.

كما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.9%، ثم قطاعي التجارة والموزعون، ومواد البناء بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.6%، فيما ارتفع قطاعا السياحة والترفيه، والبنوك بنسبة 0.7%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.121 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 551.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 78.6 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.85%، والعرب على 6.31%، واستحوذت المؤسسات على 28.30% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.69%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.5 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 199.4 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 268.8 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17135 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 3122 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 20522 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 7157 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.92% ليغلق عند مستوى 3038 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 4607 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1270 نقطة.