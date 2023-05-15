نيابة عابدين تخلى سبيل 3 متهمين بتصنيع مستحضرات تجميل بخامات مجهولة المصدر

قررت نيابة عابدين، إخلاء سبيل 3 أشخاص على ذمة التحقيق، بتهمة بتصنيع وتعبئة مستحضرات تجميل باستخدام خامات مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص باستئجار شقة، واستغلالها فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل باستخدام خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة، وضبط 3 أشخاص، وعُثر بداخلها على كمية كبيرة من المواد الكيميائية، المستخدمة فى صناعة مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع وأدوات التصنيع وكمية كبيرة من العبوات والبخاخات البلاستيك الفارغة مختلفة الأحجام والأشكال "معدة للتعبئة"، وعلامات مائية واستيكرات ومبلغ مالى.

وبمواجهتهم أقروا بإدارة المصنع بدون ترخيص، وقيامهم بتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وطباعة الاستيكرات المضبوطة داخل مطبعة في الموسكى، وباستهداف المطبعة تم ضبط مالك المطبعة وبمواجهته بأقوال المتهمين أيدها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.