مهندس بدرجة فنان.. معتز طالب يحول خشب الأشجار إلى تحف فنية وقطع أثاث (فيديو)

الفيوم رباب الجالى

قطع من الأثاث المنزلي مصنوعة بدرجة عالية من المهارة والفن، لا يمكنك المرور من جانبها دون التوقف والاستمتاع بمشاهدة تفاصيلها، خاصة أنها مصنوعة من خشب الأشجار، وبمجرد نظرك إليها تفكر كثيرا كيف استطاع صانعها الماهر أن يحول قطع الخشب المقطوعة من الأشجار إلى تحف فنية بهذا الشكل المتقن، ويزيد إعجابك عندما تعلم أن هذا الصانع الماهر طالب بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، سعى وراء حلمه وموهبته وبدأ بورشة صغيرة ليتحول إلى أصغر صاحب مصنع بالمحافظة، ويكون له زبائنه وعملائه بمختلف محافظات مصر.

يقول معتز خليل الطالب بكلية الهندسة بجامعة الفيوم، أنه بدأ فكرة مشروعه فى إنتاج قطع الأثاث من خشب الأشجار منذ 3 سنوات، حيث بدأ بأدوات بسيطة وكان بمفرده والآن أصبح لديه مصنع ولديه القدرة على تصنيع أى تصميم يطلب منه بالإضافة إلى تصميم الشاليهات والمبانى المختلفة من الأخشاب.

وأكد أن بداية الفكرة كانت شجرة كبيرة فى الأرض الزراعية لديهم وتم قطعها ووجد أن ثمن بيعها زهيد جدا، ففكر فى أن يصنع منها منتج بدلا من بيعها، ووجد أن له صديق يعمل فى تصنيع الأخشاب وبدءا فى التصنيع سويا ونجحت فكرتهم، وبدأت أطور من القطع التى أصنعها عندما نزلت منتجاتى إلى السوق وبدأت استمع لملاحظات العملاء والزبائن ومن خلال المشاركة فى المعارض وبدأت فى التصنيع حسب رغبات العميل، وهذا جعل هناك إقبال أكبر على المنتجات وحقق لى انتشارا كبيرا.

وعن المواد المستخدمة فى التصنيع أكد أنه يقوم بشراء مواد جاهزة لتلزيق الأخشاب ولكنه يتدخل فيها ببعض الإضافات التى تجعل المنتج أكثر متانة وهذا هو سر مهنتى.

ولفت معتز إلى أن دراسته بكلية الهندسة أفادته كثيرا فى عمل منتجات جيدة ومتقنة مثلا حرجة الدرج ومرونة التعامل مع المنتج وكلها تتم بحسابات هندسية دقيقة، وهذا لأننى لا احتاج مهندس يقوم بالتعديل على منتجاتى فأنا أقيمها بشكل هندسى وأقوم بعمل التعديلات اللازمةة لتظهر بالشكل المطلوب.

وعن زبائنه أكد أن معظم زبائنه من محبى الطبيعة والمنتجات الطبيعية، وهناك زبائن يطلبون أن يكون المنزل بالكامل أو الشاليه كاملا مطعم بالأخشاب ولدى قدرة على عمل حوائط كاملة مطعمة بالأخشاب.

أما عن الأسعار أكد معتز أنها تحدد وفقا للوقت والمجهود الذى استغرقه المنتج بالإضافة إلى نوع الخشب المستخدم فى المنتج فهناك بعض الأخشاب تكون نادرة وهذه تكون منتجاتها بأسعار أعلى من المنتجات المصنوعة من الأخشاب المتواجدة بكثرة مثل الجازورين.

وأكد أن لديه جاليرى بقرية تونس ويشارك فى معارض بمختلف محافظات مصر مثل معرض ديارنا بالقاهرة، وكافة المعارض التى تنظمها وزارة التضامن.

وأكد معتز أنه لا يتخلى عن أحلامه أبدا مؤكدا أن له قصة أخرى مع دخول كلية الهندسة حيث أنه كان حلمه منذ الطفولة دخول هذه الكلية وأن يصبح مهندس، ولكنه لم يوفق فى الثانوية العامة، وقام بالإلتحاق بمعهد فنى صناعى بمحافظة الشرقية لمدة سنتان وحصل على تقدير إمتياز وقام بالإلتحاق بكلية الهندسة بجامعة الفيوم.







































