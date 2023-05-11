رئيس جامعة الأقصر يهنئ طالبة لحصدها المركز الثالث بمسابقة الطالب المثالى للجامعات

الأقصر – أحمد مرعى

حصلت الطالبة ريناد أحمد عبيد، على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية المشاركة فى اللقاء القمى التاسع لمسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، المقام بجامعة الفيوم، حيث قدم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر التهنئة للطالبة الفائزة بالمركز الثالث، مشيداً بمستوى أداء الطلاب في مختلف الأنشطة، وتمثيلهم المشرف للجامعة، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح.

وأكد رئيس جامعة الأقصر على ضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات، لما لها من دور فعال فى صقل شخصية الطلاب واستثمار طاقاتهم، مشيراً إلى أن الجامعة لن تألوا جهداً فى تنفيذ الأنشطة الطلابية المتنوعة لدعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتنمية البشرية لذاتهم، وحث باقي الطلاب على التفوق والتميز واكتشاف أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجاً مثالياً للطالب الجامعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة.

ومن جانبه، قدم الدكتور وائل الصغير، مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة الأقصر، الشكر لرئيس جامعة الأقصر على دعمه المستمر لأبنائه الطلاب، ومساندته لهم ودفعهم للمشاركة في هذه المسابقة، كما قدم مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة الأقصر، الشكر لكل من قاموا بالإشراف ومساعدة الطلاب على المشاركة فى المسابقة.

فيما كرمت المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، تقديراً لجهوده المتميزة والمبذولة في خدمة المجتمع وتطوير التعليم بجامعة الأقصر، واستقبل رئيس جامعة الأقصر في مكتبه بالإدارة المركزية للجامعة، اليوم الخميس، وفد المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية الذي ضم المستشار ماجد صالح خورشيد، نائب رئيس المنظمة، عضو الهيئة العليا بأمانة مصر مجلس الاقتصادي العربي بجامعة الدول العربية، ومحمد محمود الجبلاوى، نائب رئيس المنظمة بقنا، وذلك بحضور جمال سيد، الأمين العام المساعد لجامعة الأقصر.