منصة إلكترونية بالأعلى للجامعات لنشر بيانات التحول للأخضر والتنمية المستدامة

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور الدكتور محمد سامي نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك برحاب جامعة القاهرة.

أشار التقرير إلى مناقشة المجلس تقريرًا حول أنشطة وإنجازات الجامعات في مجالات خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإطلاق القوافل التنموية الشاملة، وبخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وكذا بحث سبل الاستفادة من الوزارات والجهات المعنية في تنفيذ خطط الجامعات للعام 2023 بشأن إطلاق القوافل التنموية الشاملة في التخصصات (الطبية، التمريضية، البيطرية، الزراعية) للمناطق الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع مبادرة (حياة كريمة) بما يحقق رؤية مصر 2030.

أحيط المجلس علمًا بتقرير حول جهود الإعداد والتنظيم لأعمال مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة بالجامعات الحكومية المصرية، والمتضمن الانتهاء من مرحلة تقديم الجامعات ملفات الاشتراك في المسابقة للعام 2023، والإعداد والتجهيز لمراحل التقييم، حيث تم تشكيل لجنة لتقييم أعمال المسابقة.

وافق المجلس على تشكيل لجنة لصياغة مقترح حول وضع آلية متكاملة لتنفيذ توصيات منتدى فاعلية إقليم الصعيد، الذي أقيم في رحاب جامعة أسيوط في 8 مارس 2023 في ضوء توصيات مؤتمر COP 27 وتحديد دور الجامعات في تنفيذها.

وافق المجلس على إطلاق منصة إلكترونية مركزية بالمجلس الأعلى للجامعات (وحدة نظم المعلومات الإدارية ودعم اتخاذ القرار بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية) لنشر بيانات الأبحاث المنوط بها مخاطبة البعد البيئي، والتحول للأخضر والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية بعنوان:

"Research Portal for Sustainable Development" .

ناقش المجلس آليات الاستفادة من الحوافز التي أقرها قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018 بحيث يتم تبادل التجارب والخبرات بين الجامعات؛ بهدف الوصول إلى آليات تعظم الاستفادة من أحكام هذا القانون.