اليوم السابع
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تعرف على أبرز 6 أهداف لمسابقة التعليم العالى لأفضل جامعة صديقة للبيئة

الجمعة، 07 أبريل 2023 02:00 ص
تعرف على أبرز 6 أهداف لمسابقة التعليم العالى لأفضل جامعة صديقة للبيئة وزارة التعليم العالي
كتب محمد صبحى

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تواصل الجامعات التقدم فى مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2023، والتي تُقام خلال الفترة من 1 أبريل وحتى يوليو القادم، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ تقوم الجامعات برفع ملفات التقدم للمسابقة خلال الفترة من 1-7 أبريل الجاري.
 
وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" تفاصيل المبادرة وأهدافها حيث تهدف المسابقة إلى:
 
1- الوصول إلى جامعات مصرية خضراء (صديقة للبيئة)
2- قياس مدى التزام الجامعات بالمُشاركة فى تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية
3- الوقوف على معايير الطاقة والتغير المناخي بالجامعات وتحسينها.
4- التعرف على معايير إدارة المُخلفات، ومعايير إدارة المياه، ومعايير النقل داخل الجامعة وتحسينها
5- الاطلاع على معايير جودة البيئة ومعايير إدارة الأزمات ومعايير التعلم والبحث العلمى
6- ورؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.
 
وكان المجلس الأعلى للجامعات أعد منصة إلكترونية لتسليم الملفات والفيديوهات الخاصة بالتقديم عليها للمرة الأولى، وذلك تماشيًا مع توفير تكلفة الطباعة واستهلاك الورق حفاظًا على البيئة، كما تم التنسيق مع وزارة البيئة للاشتراك في تحكيم المسابقة من خلال عضو لجنة من وزارة البيئة.
 
ومن المقرر يتم دراسة الملفات المُقدمة من الجامعات خلال الفترة من 8 أبريل وحتى 7 مايو القادم، ثم يتم إعلان القائمة المُصغرة لأفضل 6 جامعات ومواعيد قيام لجنة المسابقة بزيارة أفضل 6 جامعات يوم 8 مايو، يعقُبها تنظيم زيارات لأفضل 6 جامعات خلال الفترة من 13 مايو وحتى 1 يونيو، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية لأفضل جامعات صديقة للبيئة خلال شهر يوليو القادم.
 
 

التعليم العالى

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اخبار مصرية

ايمن عاشور

مسابقة افضل جامعة صديقة للبيئة



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