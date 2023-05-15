وأضاف العكلوك - في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن اللجنة الوزارية ستترأسها الجزائر، باعتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية، وتضم: الأردن، فلسطين، مصر، المغرب، موريتانيا، لبنان، قطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، ومتابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحشد الدعم الدولى اللازم، وتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار حل الدولتين، وعقد مؤتمر دولى للسلام وفق رؤية الرئيس محمود عباس.

ونوه إلى أن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، سيترأس وفد بلاده خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة جدة.