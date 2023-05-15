معهد الإسكندرية للإعلام يكرم الزميل محمد ثروت

كما تم تكريم الزميل محمد ثروت وتسلم درع التكريم من الدكتورة غادة اليماني عميد المعهد ودكتور محمد عثمان وكيل المعهد والدكتور محمد العبيسى وعدد من أعضاء هيئة الترديس والهيئة المعاونة.

وكان الكاتب الدكتور محمد ثروت شارك فى مناقشات مشروعات تخرج طلاب المستوى الرابع قسم الصحافة بالمعهد، بصحبة لجنة تكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمود إسماعيل عميد المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال بمدينة 6 أكتوبر و الكاتب الصحفي عبد الجواد أبو كب.

وأوضح الدكتور محمد ثروت أن الصحافة الرقمية، لم تلغ الصحافة المطبوعة ولكنها ساعدت فى تطورها، مؤكدا أهمية ربط الطلاب بين مختلف الوسائط الإعلامية، و أهمية تعلم قواعد وسلوكيات وأخلاقيات مهنة الصحافة للطلاب، فى عصر الذكاء الاصطناعى والثورة التكنولوجية، والربط بين مخرجات التعليم وسق العمل، داعيا الطلاب إلى تعلم اللغات المختلفة والاستفادة من الانفتاح على العالم لمعرفة تطورات صناعة الإعلام.

تكريم الزميل ثروت



تكريم محمد ثروت



تكريمي