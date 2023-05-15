مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بطريق أسيوط القوصية الزراعى

أسيوط - هيثم البدرى

لقي شخص مصرعه بينما أصيب 3 أشخاص آخرين في تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو بطريق أسيوط / القوصية الزراعي أمام قرية بنى زيد.

كان مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو بمدخل قرية بني زيد ووجود حالة وفاة ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم 4299 ب ص وعربة كارو بمدخل قرية بني زيد بالطريق الزراعى.

أسفر الحادث عن مصرع "حماية. ع. ع" 48 عاماً، وإصابة كلا من " مصطفى. ص. ن" 21 عاماً، و "ياسر. أ. ع" 50 عاماً، و "عمر. ح. ع" 14 عاماً، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى القوصية المركزى، تحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.