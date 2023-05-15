مشاورات مصرية روسية رفيعة المستوى حول الموضوعات متعددة الأطراف

استقبل السفير إيهاب بدوى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى، السفير سيرجى فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسى للشئون متعددة الأطراف، والوفد المرافق له، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها الوفد للقاهرة للتشاور حول أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك اتصالاً بالعمل الدولى متعدد الأطراف.

وتناولت المشاورات العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، التى كان من أبرزها إصلاح منظومة الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف، لاسيّما جهود إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، وفقًا لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة وما يتسق مع قواعد القانون الدولى العام.

كما تم تناول دور منظمة الأمم المتحدة فى معالجة القضايا الدولية والإقليمية، وأيضًا الجهود الدولية لحفظ وبناء السلام فى الدول المختلفة، بجانب تناول الموضوعات المتعلقة بالتحديات التى تواجه منظومة العمل المتعدد الأطراف؛ بما فى ذلك العمل الموكل إلى الوكالات الدولية المتخصصة. وقد تناول الجانبان كذلك الجهود الأممية لنزع السلاح النووى وحظر انتشاره بما فى ذلك جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووى إلى جانب مساعى منع سباق التسلح فى الفضاء الخارجى.

وقد تناول السفير بدوى خلال المشاورات محددات الموقف المصرى اتصالاً بتعامل المنظومة الأممية مع الأوضاع والأزمات الإقليمية الراهنة، كما بحث الجانبان آفاق الدور الأممى فى تسوية النزاعات والصراعات التى تشهدها دول الإقليم، وذلك بغرض تحقيق السلام وإرساء الاستقرار فى المنطقة كهدف مشترك للبلدين.