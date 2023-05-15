مدينة الزينية ترفع 13 طن مخلفات قصب فى حملات على الطرق بالقرى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال الأقصر، إنه قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى برفع 5 طن من مخلفات القصب، خلال حملة نظافة موسعة على الطريق الزراعى السريع مصر أسوان قطاع المدامود بحرى، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم ومتابعة سير أعمال منظومة النظافة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، إنه تم إستئناف أعمال الصرف الصحي بالشوارع الجانبية للقرية وصب الغرف بعد أعمال الحفر، وتمت كافة الأعمال بإشراف عنتر هلالي رئيس القرية، ومكي عمر سكرتير القرية، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بحملة نظافة بالقرية، وتم رفع 8 طن من المخلفات بإشراف صلاح الدين إسماعيل رئيس القرية، ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، إنه جاري العمل فى توصيل الوصلات الجانبية للصرف الصحي لربطها بالمناهل الرئيسية بالشارع العام لقرية العشى، وذلك لتجهيزها للرصف بإشراف خالد فارس رئيس القرية، وممدوح محمد سكرتير قرية العشي.

وكان قد أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية بالمركز، بتنفيذ أعمال إزالة لتعدى فى المهد ، موضحاً أنه تم تنفيذ إزالة في المهد لعدد 4 تعديات أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت والمونة السوداء، حيث تمت إزالة بالمهد بناحية الزينية قبلي من قبل اللجنة المشكلة بقرار محافظ الاقصر رقم 66 لسنة 2022، حيث شملت حالات التعدى ما يلي:- (الأولى على مساحة 75 متر ،الثانية على مساحة 50 متر ،الثالثة على مساحة 50 متر ،الرابعة على مساحة 125 متر بإجمالي مساحة 300 متر)، وتم عمل محاضر تعدى على أراضى زراعية، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للإحالة للنيابة العامة، وذلك بحضور نائب رئيس المركز ومدير الإدارة الزراعية ومدير الجمعية الزراعية ومسئول القسم الفني بالإدارة الهندسية، وبمرافقة قوة تأمين من نقطة شرطة الزينية.



حملات مكثفة لرفع المخلفات بقرى الزينية



رفع 13 طن مخلفات قصب فى حملات على الطرق بالقرى



مدينة الزينية ترفع 13 طن مخلفات قصب



