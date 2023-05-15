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محافظ كفر الشيخ: توريد 124 ألف طن قمح لـ22 موقعا حتى الآن

الإثنين، 15 مايو 2023 11:19 ص
محافظ كفر الشيخ: توريد 124 ألف طن قمح لـ22 موقعا حتى الآن توريد القمح
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت حتى صباح اليوم الاثنين، 124101 طنا و811 كجم، طن قمح، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
 
وأضاف "نور الدين"، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.
 
 
 

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قمح

توريد القمح

مستحقات المزارعين

اخبار كفر الشيخ

صوامع القمح



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