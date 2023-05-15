محافظ سوهاج يستجيب لأهالى دار السلام بشأن أراضيهم فى الظهير الصحراوى.. صور

سوهاج - محمود مقبول

استجاب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، لمناشدات ونداءات الآلاف من أبناء وأهالي دار السلام، بشأن الأراضي المملوكة لهم في الظهير الصحراوي لمركز ومدينة دار السلام، أقصى جنوب شرق الإقليم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى، مع العديد من الأهالي، لطمأنتهم فيما يخص أراضيهم في المنطقة، بجانب التأكيد على ضرورة تقنين الأراضي الغير مقننة هناك.

يأتي ذلك في تطور ملحوظ لما يحدث على الساحة في مركز دار السلام بمحافظة سوهاج فيما يخص أراضي المواطنين بمنطقة الظهير الصحراوى، فقد استجاب اللواء طارق الفقي لنداءات الكاتب الصحفي علاء السمان والالآف من أبناء دار السلام في الحفاظ على أراضيهم التي قاموا باستصلاحها خلال السنوات الماضية في المنطقة التي تسمى الظهير الصحراوي لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج.

وناشد الكاتب الصحفي علاء السمان الجهات المعنية في الدولة بضرورة دراسة المشروع المزمع إقامته على الأراضي الكائنة في الظهير الصحراوي لمركز دار السلام، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على لقمة عيش هؤلاء الساعين على قوت يومهم وأولادهم من خلال عدم المساس بهذه الأراضي لصالح أي جهة.

من جانبه أكد محافظ سوهاج، خلال اللقاء اليوم مع مجموعة من أهالي مركز ومدينة دار السلام، أنه لن يتم المساس بأي من أراضي الأهالي الذين قاموا بالتقنين أو السير في إجراءات توفيق أوضاع المساحات المستصلحة أو المنزرعة، وواضعي اليد.