نائب محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بطما

تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج ، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة طما، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما.

وتابع نائب المحافظ خلال جولته سير العمل بالمركز وتلقي طلبات المواطنين، واطمأن على مستوى تقديم الخدمات، والتقى عدد من المواطنين داخل صالة المركز التكنولوجي، كما اطمأن على مستوى النظافة بالمركز، وتواجد الموظفين، وتابع تشغيل جهاز النداء الآلي للحفاظ على النظام في ترتيب أدوار المواطنين لتلقي طلباتهم بسهولة ويسر، مؤكدا على ضرورة الإعلان الجيد للخدمات عن طريق شاشة العرض، وتعريف المواطنين بالخدمات المقدمة لهم، والمستندات المطلوبة والرسوم لكل خدمة .

وتابع "القاضي"، إنتهاء تسجيل جميع ملفات الكم المتراكم، وأرشفتها، ووجود شباك مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الموظفين بالمركز التكنولوجي، والمتدربين على كيفية التعامل مع المنظومة، وعدم نقلهم أو إنتدائبهم الي أماكن أخري، وتابع أيضا متوسط الطلبات المقدمة من المواطنين والتي يستقبلها المركز التكنولوجي يوميا، مشيرا إلى ضرورة التيسير على المواطنين ومساعدتهم، والتواصل الدائم بين المركز التكنولوجي، وإدارة خدمة المواطنين؛ لسرعة الرد على كافة الطلبات والشكاوى المقدمة، والتأكيد على تقديم وتسليم الطلبات من خلال المركز التكنولوجي فقط .