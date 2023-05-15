محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

سوهاج - محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بمدرسة "صلاح سالم الإعدادية بنين" بمدينة سوهاج؛ والتى تضم 20 لجنة وعدد 395 طالبا، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، بحضور سليمان بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، وأيمن تمام مدير إدارة سوهاج التعليمية.

وحرص محافظ سوهاج على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات، حيث يؤدى اليوم الطلاب الامتحانات فى مادتى " العلوم، والتربية الدينية"، واطمأن على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 86350 طالبا وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وقد انطلقت امتحانات الشهادة الاعدادية بسوهاج السبت 13 مايو، وتنتهى الخميس الموافق 18 مايو الجارى.

جاء جدول اإمتحانات والتى تنطلق السبت 13 مايو بمادة اللغة العربية والخط العربى والإملاء والتربية الرياضية للمدارس الرياضية ويوم الأحد 14 مايو 2023 مادتى الجبر والاحصاء والتربية الفنية والاثنين 15 مايو 2023 مادتى العلوم والتربية الدينية والثلاثاء 16 مايو 2023 مادة اللغة الأجنبية والأربعاء 17 مايو 2023 مادتى الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والخميس 18 مايو 2023 مادة الدراسات الاجتماعية.

ومن جانبه عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، سليمان بخيت، وكيل المديرية، اجتماعًا مع مديرى المراحل التعليمية المركزية بالمديرية ومديرى الإدارات الديوانية المعنية بامتحانات الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وكذلك شهادات التعليم الفنى.

جاء ذلك بحضور ماهر عبد الخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، وعطا الميمونى، مدير عام التعليم العام بالمديرية، ومحمود عجمى، مدير عام التعليم الفنى بالمديرية.