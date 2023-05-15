محافظ دمياط تتابع آخر التطورات بمشروعات مبادرة "حياة كريمة" بمركز كفر سعد

وتناول الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بجميع القطاعات من مرافق ومنشآت خدمية ورصف طرق بقرى المركز، وكذا الأعمال النهائية ببعض القرى، وكذلك موقف توصيل المرافق بمشروع سكن كريم بتفتيش ثان ، وفى هذا السياق ناقشت المحافظ، سُبل الدفع بالأعمال الجارية بتلك المشروعات، وآليات تخطى اى معوقات قد تبطئ نسب التنفيذ من خلال وضع حلول مناسبة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للاسراع بالخطوات النهائية بمشروعات المبادرة، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور هذا المشروع القومى الذى يهدف إلى تطوير الريف المصرى وتحقيق رؤى التنمية المستدامة.