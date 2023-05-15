محافظ بورسعيد ينعى نجم وقائد المصرى خلال الستينيات محمد عبد الرازق "الكتشى"

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، ببالغ الحزن والأسى، وفاة نجم وقائد المصري خلال حقبة الستينيات الكابتن محمد عبد الرازق "الكتشى"، الذي عمل لسنوات وسنوات مدرباً للنادي المصري.

وتوجه المحافظ بخالص العزاء والمواساة لأسرته وسائر محبيه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الراحل ترك بصمات واضحة في مجال العمل الرياضي، والذي ظل يعمل لسنوات وسنوات مدربً لكرة القدم.

وذكر محافظ بوسعيد: أننا فقدنا أحد رموز العمل الرياضي ببورسعيد، والمخلص والمجتهد في عمله، والذي كان حريصا على الإخلاص للنادي المصري لسنوات عديدة، متمنيا من الله أن يدخله فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.