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محافظ الوادى الجديد: مد مهلة جدولة الديون المستحقة لصندوق الأراضى حتى نهاية يونيو

الإثنين، 15 مايو 2023 09:43 م
محافظ الوادى الجديد: مد مهلة جدولة الديون المستحقة لصندوق الأراضى حتى نهاية يونيو اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مد مهلة تلقي طلبات جدولة المديونيات المستحقة لصندوق استصلاح الأراضي، وذلك حتى يوم 30 يونيو 2023، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات القانونية بناء على موافقة وزارة المالية "مصلحة الضرائب العقارية"؛ لتنفيذ الحجز الإداري على المتقاعسين عن سداد مستحقات الصندوق "ما للمدين لدى الغير طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955".
 
وتهيب المحافظة بالمستثمرين "الأفراد والشركات"، المتقاعسين عن السداد، وكذلك الذين قاموا بجدولة المديونية ولم يلتزموا بالسداد طبقًا للبرنامج الزمني للجدولة، سرعة التوجه إلى صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات، لتفادي تنفيذ إجراءات الحجز الإداري حفاظًا على المال العام.

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