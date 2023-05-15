اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 01:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتفقد إزالات منطقة عرب اليسار بميدان السيدة عائشة

الإثنين، 15 مايو 2023 01:08 م
محافظ القاهرة يتفقد إزالات منطقة عرب اليسار بميدان السيدة عائشة محافظ القاهرة يتفقد ازالات منطقة عرب اليسار بميدان السيدة عائشة
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب اليسار، تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة، وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين.
 
وتأتى أعمال الإزالة فى إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة، ومنطقة السيدة نفيسة، وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.
 
وفى سياق آخر، أكد محافظ القاهرة، أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة من أجل استرداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة. 
 
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة والأجهزة المعنية للتعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات علي الأراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية الأخرى وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على كل الأراضى التي تم استردادها، مؤكدًا أنه جارى تنفيذ باقى حالات الإزالة المستهدفة بالموجة 21 طبقًا للخطة الموضوعة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.
 

عرب اليسار

السيدة عائشة

القاهرة

تطوير العشوائيات



الموضوعات المتعلقة

الآثار: إزالة المبانى المخالفة فى عرب اليسار لم تؤثر على قلعة صلاح الدين

السبت، 19 يناير 2019 04:01 م

إزالة 6 عقارات مهددة للحياة بمنطقة عرب اليسار بالخليفة

السبت، 19 يناير 2019 02:56 م

صور.. كارثة مرتقبة فى حى الخليفة.. سكان عرب اليسار مهددون بالموت أسفل الأنقاض.. الأهالى: بيوتنا بتنهار وممنوع علينا نرممها.. محافظة القاهرة: نبحث إخلاء المنطقة وإزالة الخطورة.. وتؤكد: أغلب الموجودين غير مستحقين

الأحد، 08 يوليو 2018 09:00 ص

إحالة دعوى وقف قرار إزالة منطقة عرب اليسار بالخليفة للخبراء

السبت، 23 ديسمبر 2017 03:32 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة