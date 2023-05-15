محافظ القاهرة يتفقد إزالات منطقة عرب اليسار بميدان السيدة عائشة

كتب ـ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب اليسار، تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة، وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين.

وتأتى أعمال الإزالة فى إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة، ومنطقة السيدة نفيسة، وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.

وفى سياق آخر، أكد محافظ القاهرة، أن ملف إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة يأتي فى مقدمة اولويات أجهزة محافظة القاهرة من أجل استرداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة والأجهزة المعنية للتعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات علي الأراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية الأخرى وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على كل الأراضى التي تم استردادها، مؤكدًا أنه جارى تنفيذ باقى حالات الإزالة المستهدفة بالموجة 21 طبقًا للخطة الموضوعة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.