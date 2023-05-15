محافظ الدقهلية يحيل 65 محضر مخالفات تموينية للنيابة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع، لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات، من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 65 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن نبروه والمنصورة وميت سلسيل والسنبلاوين ومحلة دمنه وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 12 محضر نقص وزن و9 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و8 محاضر عدم وجود سجل تفتيش و4محاضر تصرف في دقيق بكمية قدرها(35 شيكارة )و2 محضر تجميع دقيق بكمية قدرها ( 24 شيكارة) و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين و11 محضر عدم إعلان عن الاسعار و8 محاضر عدم وجود شهادة صحية و6 محاضر ذبح خارج السلخانة و3 محاضر تجميع قمح وتم التحفظ على 20 طن قمح و99 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق ففي مدينة محلة الدمنه تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية للمرور علي المحلات باشراف ومتابعة السيد، احمد حمدي رئيس المدينة وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي تم ضبطها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.