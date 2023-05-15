محافظ أسوان: سحب مشروعات حياة كريمة من الشركات المتقاعسة فى التنفيذ

صرح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بأنه تم سحب عدد من المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " من الشركات والمقاولين المتقاعسين ، مع إسنادها على الفور على الشركات المشهود لها بالإنجاز والخبرة فى أعمال سابقة ، ولاسيما فى مشروعات تطوير مراكز الشباب ونقاط الإسعاف ووحدات التضامن الإجتماعى والعمارات السكنية.

وشدد محافظ أسوان ، فى بيان صحفى، على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية لجميع المشروعات الجارية ، وأيضاً المنتهية حتى يتسنى تسليمها أولاً بأول للإسراع فى تجهيزها وتشغيلها بما يساهم فى الإرتقاء بحياة ومستوى معيشة المواطنين داخل القرى المستهدفة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

جاء ذلك أثناء الإجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية بحضور العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، وممثلى لجنة دار الهندسة بمجلس الوزراء ، بالإضافة إلى مديرى ومسئولى الجهات التنفيذية.

وخلال الإجتماع استعرض محافظ أسوان معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة والتى تشمل فى مرحلتها الأولى 100 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1994 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام منها 868 مشروعا تم الإنتهاء منها ، فيما جار العمل بعدد 1126 مشروعا آخر.

ويتكامل ذلك مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى القرى المستهدفة إلى 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية ، وهو الذى يتوازى مع 19 مشروع للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات تنفيذ عالية.

ووجه، إلى أهمية الإسراع فى إنهاء الأعمال المتبقية من المشروعات الجارية والتابعة للهيئة القومية فى قطاع الصرف الصحى ، وكذلك الشركة القابضة فى قطاع مياه الشرب ، وهو الذى يتبعه إنهاء الأعمال الأخرى بوتيرة أسرع فى قطاع الاتصالات.