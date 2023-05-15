كل ما تريد معرفته عن الرخصة الأولى لخدمات تموين السفن بالوقود

كتبت -مروة الغول

بعد تسليم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،أمس الرخصة الأولى فى مجال خدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية لشركة مينرفا العالمية Minerva Group والتى تبدأ تقديم خدماتها من ميناء بورسعيد ، فيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بها وكانت كالتالى..

س.ماذا عن الرخصة الأولى لخدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية؟

ج. تسليم الرخصة الأولى لخدمة مزاولة الشركات العالمية لتموين السفن بالوقود بالموانئ المصرية بداية لسلسلة من تعظيم القيمة المضافة للموانئ المصرية ومرفق قناة السويس الحيوى وهى خطوة هامة للبناء عليها والانطلاق فى هذا الإطار .

س.ماهى أهم التفاصيل المتعلقة باللجنة القومية المنوطة بالعمل على إقامة المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن؟

ج. اللجنة اللجنة القومية المنوطة بالعمل على إقامة المنظومة المستحدثة للخدمات البحرية لتموين السفن والمشكلة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وفق قرار رئيس مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن وزارة النقل وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، قد طرحت على الشركات العالمية التقدم للحصول على رخصة مزاولة النشاط وضمت 4 تراخيص منها اثنان بالبحر الأحمر ومثلهما بالبحر المتوسط وأن اللجنة قامت بمراجعة سفن وتخزين وشحن وقود السفن التى تم توافرها بميناء بورسعيد ومن ثم أعطت ترخيصها الأول لممارسة النشاط وتم خلال اللقاء استعراض مجالات عمل الشركة التى تعد إحدى شركات مجموعة "Mercuria" العالمية المتخصصة فى مجالات إمدادات الوقود والسلع حول العالم وفى مجالات تموين السفن وحلول الاقتصاد منخفض الكربون وغيرها .

وأكد المهندس طارق الملا ،وزير البترول والثروة المعدنية ،على أهمية بناء شراكات ناجحة فى هذا الإطار من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة فى تقديم خدمات متخصصة والتحول لاقتصاديات تشغيل مستدام ، مشيراً إلى أن قطاع البترول لديه فرص كبيرة لمزيد من التعاون واجتذاب استثمارات وشركات عالمية تضاف لشراكاته المتميزة القائمة وأن هذه الفرص متاحة للمشاركات الجادة والتى تضيف تنوعاً فى الاستثمار والتقنيات والخبرات التى تضاف لصناعة البترول والاقتصاد المصرى.