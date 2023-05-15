كشف أثرى جديد.. العثور على 4 أوانى لتماثيل أبناء الإله حورس ببنى سويف.. صور

كشفت لجنة من بمنطقة أهناسيا الأثرية بمحافظة بنى سويف عن العثور على 4 أوانى كانوبية فرعونية لتماثيل أبناء الإله حورس ـ فى الديانة المصرية القديمة، وهم "مستى وحابى ودواموتف وقبح سنوف".

وشكلت هيئة الأثار بمحافظة بنى سويف لجنة فحصت التماثيل وتوصلت إلى أن التماثيل الأربعة مصنوعة من الالباستر والوجوه من الحجر الجيرى، وقد عُثر عليها اثناء تنظيف المنطقة الأثرية من حشائش "الحلفا" بمنطقة اهناسيا الأثرية، وفى حضور كمال حسين، مدير أثار اهناسيا، ووليد محمدين، مفتش أثار اهناسيا، ومسؤولى السياحة وشرطة الأثار، تم معاينة موقع العثور على التماثيل الاربعة وتم إيداعها بمخزن الأثار بالمنطقة لإتخاذ الإجراءات المتبعة.