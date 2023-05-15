اليوم السابع
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فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة الغردقة غدا لصيانة المحولات

الإثنين، 15 مايو 2023 12:24 م
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة الغردقة غدا لصيانة المحولات محولات كهرباء - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
 
وأكد مركز عمليات المحافظة فى بيان له، أن من المقرر أن يتم فصل التيار غدا الثلاثاء عن تقسيم عرابيا، وتقسيم القضاة، وأنارة عرابيا، وجومانا بمدينة الغردقة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا.
 
كما سيتم فصل التيار عن تقسيم الأحياء بعد غد الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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