فريق جراحى بمستشفى كفر شكر التخصصى ينقذ مريضا مسنا بجراحة منظار قناة مرارية

القليوبية - إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، في إجراء جراحة منظار قناة مرارية وإزالة حصوات وتركيب دعامة لمريض مسن، وذلك لأول مرة بالمستشفيات الحكومية، وذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتوجيهات الدكتور محمد ناجى مدير عام مستشفى كفر شكر التخصصي، وإشراف الدكتور حسن أبو السعود رئيس الهيئة الطبية.

وأكد الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، أن تلك العمليات تتم بالمستشفيات الجامعية أو الجهاز الهضمي والكبد، واليوم نراها بمستشفى كفر شكر لتضاف إلى سجل الإنجازات والخدمات الطبية للمرضى.

وقدم مدير مستشفى كفر شكر، الشكر للدكتور أحمد عفيفي طبيب المناظير والجهاز الهضمي، وفريق العمل من أطباء وتمريض، حيث متابعة الحالة منذ دخولها من الدكتور حسن أبو السعود نائب مدير المستشفى، الذي استقبل الحالة ودخولها، وكذلك فريقي التخدير والتمريض بقسم العمليات.



أثناء الجراحة بغرفة العمليات



أثناء الجراحة للمريض



الفريق الجراحي بغرفة العمليات