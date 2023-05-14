تعليم القليوبية: منع الهاتف للطالب والمراقب بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا بحضور رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية "بنها، كفر شكر، طوخ، قها، قليوب"، وذلك بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، فى بيان لها، أن الاجتماع جاء بحضور إبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، ومحمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.د، وسمير عبدالفتاح مدير إدارة التخطيط بالمديرية.

وفى بداية الاجتماع، رحبت مدير تعليم القليوبية بالحضور، وشددت على ضرورة التحلى بالدقة والنظام فى العمل مع الالتزام بضوابط الامتحانات القانونية، مؤكدة على ضرورة التنسيق الكامل مع مديرى الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية وغرفة العمليات بالمديرية، لتذليل أية عقبات تواجه أعمال الامتحانات بجميع اللجان بالمحافظة لضمان حسن سير العملية الامتحانية وانضباط اللجان.

وأكدت، على ضرورة التحلى بالدقة والانضباط فى العمل وتقدير المسئولية، مشددة على منع استخدام كافة المشاركين فى الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان لضمان تحقيق امتحانات منضبطة، ومنع الغش نهائيا داخل اللجان مع توفير الهدوء داخل اللجان الامتحانية.

كما نبهت سماح إبراهيم، على رؤساء اللجان بعمل اجتماع مع الملاحظين والتأكد من شخصيتهم من خلال خطاب التكليف وبطاقة الرقم القومى مع اختيار غرفة خاصة للكنترول، وتعليق جدول الامتحانات فى مكان ظاهر للطلاب، بالإضافة إلى عمل دليل للجان وتوضيح مكان كل لجنة به.