عميد تجارة أسوان يكرم الطلاب المجتازين للدورات المتخصصة للمعمل الإحصائى

من ناحية أخري، تشارك جامعة أسوان،في مشروعات حياة كريمة، فى ضوء ما تبذلة جامعة أسوان من أجل تحسين نوعية حياة المواطنين وخاصة بالمناطق الاكثر احتياجا. حيث تستعد الجامعة لعمل مشروعات تشمل عمل صوبات زراعية داخل المنازل وتوفير دواجن لتحسين الدخل الاقتصادى لدي الاهالي.

في هذا الصدد ، التقي اليوم الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، بوفد إحدي منظمات المجتمع المدني، وضمن شركاء تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويأتي اللقاء فى إطار برتوكول التعاون بين الجانبين، الذي يؤكد على أهمية التضامن والتنسيق وتضافر الجهود المشتركة بين مختلف الجهات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وايضا من أجل تحسين المستوى الاقتصادى لقاطنى تلك القرى الاكثر احتياجا بمحافظة أسوان.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، خلال اللقاء على أهمية تلك المشروعات التى سيتم تنفيذها والمتابعة المستمرة بما يعود بالنفع على أصحاب تلك المشروعات، والعمل علي تذليل الصعوبات التى تواجههم.

كما تم الاتفاق على تحديد زيارة ميدانية لممثلى جامعة أسوان لقري نصر النوبة ورصد الواقع، وما تحتاجه تلك القري من مشروعات وعمل تقرير وخطة زمنية لتنفيذ تلك المشروعات وتقديمها لإدارة الجامعة.

وأضاف الدكتور ياسر عبدالحميد دياب عميد كلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان، خلال اللقاء مدي أهمية الزراعة فى تلك المناطق وخاصة الصوب المنزلية والتركيز على الزراعات والمحاصيل ذات القيمة الاقتصادية والتى تساهم فى رفع المستوى الاقتصادى للمواطنين ، وذلك من خلال عمل نموذج ناجح من خلال انشاء الصوبا الزراعية لتعميم تلك الفكرة على جميع مدن وقرى محافظة اسوان.

وأشار الدكتور محمد كرمى عميد كلية الطب البيطرى الى أهيمة الثروة الحيوانية بتلك المناطق مع التركيز على توعية المواطنين بتربية الدواجن والماشية من الابقار والجاموس، والعمل علي تعظيم الاستفادة الاقتصادية من تربية واقتناء الثرورة الحيوانية والداجنة.