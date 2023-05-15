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طلاب الصف السادس بالجيزة ينهون امتحاناتهم بنسبة حضور 97%

الإثنين، 15 مايو 2023 03:18 م
طلاب الصف السادس بالجيزة ينهون امتحاناتهم بنسبة حضور 97% مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة يتابع انتظام الامتحانات
كتبت – مرام محمد

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تابع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة عمليات المديرية، انتظام اليوم التاسع لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول" لطلاب صفوف النقل بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ومن جانبه، قال مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن طلاب الصف السادس الابتدائي اختتموا اليوم امتحاناتهم بمادة الدراسات الاجتماعية، وبلغ اجمالي المقيدين 193440 طالبا وطالبة بنسبة حضور 97%، كما أدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحانهم اليوم في مادة الهندسة، وبلغ إجمالي المقيدين 190176 طالبا وطالبة بنسبة حضور 96%.

وأضاف أن طلاب الصف الأول الثانوي العام أدوا امتحانهم اليوم فى مادتي الفيزياء والفلسفة، وبلغ إجمالي المقيدين 74570 طالبا وطالبة فترة صباحي وكانت نسبة الحضور 98.7%.

وأكدت أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تابعت جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها، منوبها بأن غرفة العمليات لم تتلق أية مشكلات أو معوقات تعوق العملية الامتحانية فى أى من المراحل.

وأشاد مدير المديرية بحسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم، منبهاعلى ضرورة متابعة الطلاب أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج حفاظا على سلامتهم.

وشدد على المتابعة الدورية لمديري العموم للجان الامتحانات للوقوف سريعا على أية معوقات، مجددا تنبيه بعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب حرصا على مصلحته.


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الصف السادس الابتدائي



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