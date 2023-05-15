طلاب الإعدادية بشمال سيناء يؤدون امتحان مادة العلوم وانطلاق أعمال التصحيح

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية بشمال سيناء اليوم تأدية امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين وسط أجواء هادئة وعدم وصول أى شكاوى من اللجان.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن الامتحانات تسير بشكل منتظم فى يوما الثالث، وتطبيق لكافة إجراءات توجيهات وزارة التربية والتعليم بشأن عقد اللجان الامتحانية.

أضاف أنه انطلقت أعمال التصحيح امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي" الشهادة الإعدادية" ،لمادة اللغة العربية والتربية الدينية، وتم التنبيه على المصححين، بقراءة كراسة الإجابة للطالب بكل دقة وعناية بالغة حتى يأخذ كل طالب حقه.

وتفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أمس مركز الامتحانات واللجان ، ويبلغ عدد الطلاب على مستوى المحافظة وإجمالي عدد اللجان الامتحانية بالمحافظة "88" لجنة، وعدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية "4532" و اللجان "27" لجنة، الطلاب والطالبات بإدارة بئر العبد التعليمية "3536"، واللجان "25" لجنة لافتا ان الطلاب والطالبات بإدارة الشيخ زويد التعليمية "1035"، واللجان "14" لجنة، إدارة رفح التعليمية "572"، واللجان " 3 " لجنة، وإدارة الحسنة التعليمية "442"، و اللجان " 12 " لجنة، وإدارة نخل التعليمية " 146 "، واللجان " 7 " لجنة.

وأشار إلى أنه يتم التواصل مع غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تعليمية، ولم ترد لغرفة العمليات الرئيسة للامتحانات أى شكوى من الامتحانات .



