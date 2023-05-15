اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 04:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طفل عمره 7 سنوات يبدع فى العزف لكبار الموسيقيين بالإسكندرية.. صور

الإثنين، 15 مايو 2023 03:00 ص
طفل عمره 7 سنوات يبدع فى العزف لكبار الموسيقيين بالإسكندرية.. صور الطفل يحيي أحمد من الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من محافظة الإسكندرية، مع الطفل يحيي أحمد رجب سن 7 سنوات، والذي تعلم العزف علي البيانو منذ 4 سنوات، ويجيد العزف لكبار الموسيقيين بألحان مختلفة، وحصل على مركز أول بالمحافظة ضمن طلاب المدارس .

وقال يحيي أحمد سن 7 سنوات من محافظة الإسكندرية، إنه يدرس في الصف الثاني بالمرحلة الابتدائية، وتعلم العزف علي البيانو منذ 4 سنوات عندما كان عمره 3 سنوات ،وقامت أسرته بتنمية الموهبة لديه من خلال إعطائه كورسات في العزف ،من خلال شراء بيانوا له في المنزل لممارسة هوايته المفضلة .

وأضاف يحيي أحمد لـ" اليوم السابع"، أنه يحب كلا من الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، ويقوم بالعزف لعدد من المقطوعات الموسيقية لهم منذ أن بداء في تعلم العزف ، وأنه حصل علي مركز اول بمحافظة الإسكندرية ، ضمن طلاب المدارس المشاركين في حفلات التربية والتعليم بالمحافظة د،وكذلك عزف خارج الإسكندرية وداخلها في عدد من الحفلات التي تقام بالمحافظة .

وذكر يحيي أحمد: رغم أنه  يدرس في الصف الثاني الابتدائي ويتفوق في دراسته الي جانب العزف علي البيانو مما جعلة يحتل مكانه في قلوب مدرسيه وزملائه بذكائه ، وواضح أنه لم يتوقف حبه للعزف عند البيانو فقط بل يمارس رياضة السباحة وحقق أيضا فيها علي ميدالية ذهبية ، وحصل أيضا فيها علي نجوم بدرجات مختلفة بجانب حبه الي الموسيقي .

الطفل-يحيي-أحمد-من-الإسكندرية
الطفل-يحيي-أحمد-من-الإسكندرية

 

الطفل-يحيي-أحمد-يعزف-علي-البيانو
الطفل-يحيي-أحمد-يعزف-علي-البيانو

 

يحيي-أحمد-يمارس-العزف-على-البيانو-بالإسكندرية
يحيي-أحمد-يمارس-العزف-على-البيانو-بالإسكندرية

 


أخبار الإسكندرية

مواهب في العزف

كبار الموسيقيين

طفل 7 سنوات

اخبار اليوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة