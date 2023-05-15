طفل عمره 7 سنوات يبدع فى العزف لكبار الموسيقيين بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قدم "اليوم السابع" تقريرا مصورا من محافظة الإسكندرية، مع الطفل يحيي أحمد رجب سن 7 سنوات، والذي تعلم العزف علي البيانو منذ 4 سنوات، ويجيد العزف لكبار الموسيقيين بألحان مختلفة، وحصل على مركز أول بالمحافظة ضمن طلاب المدارس .

وقال يحيي أحمد سن 7 سنوات من محافظة الإسكندرية، إنه يدرس في الصف الثاني بالمرحلة الابتدائية، وتعلم العزف علي البيانو منذ 4 سنوات عندما كان عمره 3 سنوات ،وقامت أسرته بتنمية الموهبة لديه من خلال إعطائه كورسات في العزف ،من خلال شراء بيانوا له في المنزل لممارسة هوايته المفضلة .

وأضاف يحيي أحمد لـ" اليوم السابع"، أنه يحب كلا من الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، ويقوم بالعزف لعدد من المقطوعات الموسيقية لهم منذ أن بداء في تعلم العزف ، وأنه حصل علي مركز اول بمحافظة الإسكندرية ، ضمن طلاب المدارس المشاركين في حفلات التربية والتعليم بالمحافظة د،وكذلك عزف خارج الإسكندرية وداخلها في عدد من الحفلات التي تقام بالمحافظة .

وذكر يحيي أحمد: رغم أنه يدرس في الصف الثاني الابتدائي ويتفوق في دراسته الي جانب العزف علي البيانو مما جعلة يحتل مكانه في قلوب مدرسيه وزملائه بذكائه ، وواضح أنه لم يتوقف حبه للعزف عند البيانو فقط بل يمارس رياضة السباحة وحقق أيضا فيها علي ميدالية ذهبية ، وحصل أيضا فيها علي نجوم بدرجات مختلفة بجانب حبه الي الموسيقي .



الطفل-يحيي-أحمد-من-الإسكندرية



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