طارق الملا: أباتشى حققت نجاحات متميزة جعلتها أكبر منتج للبترول فى مصر

كتبت -مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جون كريستمان الرئيس التنفيذى لشركة اباتشى الأمريكية وديفيد شي رئيس أباتشى مصر، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مصر وبرامجها الحالية وخططها خلال الفترة القادمة لزيادة حجم أعمالها فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز فى مناطق امتياز عملها بمنطقة الصحراء الغربية.

واشار الملا أن أباتشى تعمل فى مصر منذ اكثر من 25 عاماً فى منطقة الصحراء الغربية وحققت نجاحات متميزة جعلتها أكبر منتج للبترول فى مصر.

ومن جانبه أكد كريستمان أن هناك العديد من الفرص المتاحة لتحقيق اكتشافات جديدة فى ضوء الاحتمالات الجيدة لمنطقة الصحراء الغربية وتوافر التكنولوجيات الحديثة وطرق الحفر الجديدة، الأمر الذى يشجع أباتشى ويزيد من رغبتها فى الحصول على مناطق امتياز جديدة ذات احتمالات بترولية مرتفعة تسهم فى تحقيق خططها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة القادمة.

واوضح الملا أن أباتشى شريك مهم لقطاع البترول وأن هناك تنسيق ورؤية مشتركة بين قطاع البترول وأباتشى للإستمرار فى ضخ المزيد من الاستثمارات وحفر المزيد من الآبار لتحقيق الهدف المشترك للجانبين وهو زيادة معدلات الإنتاج، بما يحقق مصلحة الطرفين، مؤكداً على أهمية التوسع فى استخدام التكنولوجيات المتطورة والتحول الرقمى بما يسهم فى رفع كفاءة العمليات والعمل على تقليل تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أهمية استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية فى التشغيل بمواقع إنتاج البترول بدلاً من استخدام السولار فى توليد الكهرباء.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات، والمهندس علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، وهبة عبد القادر نائب رئيس الهيئة للتجارة الخارجية.