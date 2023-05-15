اليوم السابع
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ضبط 81 ألفا و888 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الإثنين، 15 مايو 2023 11:33 ص
ضبط 81 ألفا و888 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 81888 مخالفة مرورية متنوعة من بينها ضبط 23204 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
كما تمكنت القوات من ضبط 578 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة و21 مخالفة موقف عشوائى و13 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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