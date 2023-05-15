ضبط طلاب اعتدوا على زميلهم أمام لجنة امتحانية بسبب تفوقه فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

اعتدى عدد من الطلاب بالصف الأول الثانوي، على زملائهم، عقب خروجهم من أداء الامتحان بلجنة مدرسة على سرحان الثانوية بقرية سلكا التابعة ل مركز المنصورة ، ما تسبب في إصابة طالب بطعنة نافذة بالرئة، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية لمأمور مركز شرطة المنصورة، يفيد بوصول عدد من الطلاب مصابين بجروح وكدمات بينهم طالب مصاب بطعن نافذ من ناحية الرئة "ادعاء تعدي".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، وبالفحص تبين إصابة 3 طلاب بينهم الطالب إ ع ،15 عامًا مقيم قرية نقيطة ومصاب بطعنة في الصدر من ناحية الرئة.

بسؤال مرافقيه أكدوا تعدي عدد من الطلاب عليهم نظرًا لتفوقهم الدراسي، وعند خروجهم من لجنة مدرسة علي سرحان الثانوية بقرية سلكا فوجئوا بعدد من الطلاب أمام لجنة الامتحان ويتعدون عليهم بالضرب باستخدام السلاح الأبيض.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بتقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط الطلاب المتورطين في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابها.

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