ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات السيارات بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم)، بإكتشافه سرقة إطارات سيارته حال توقفها أمام محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعـــة وتحديد مرتكبيها (عدد 3 أشخاص - "لهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهـم حال إستقلالهم السيارة المُشار إليها "قيادة أحدهم" بدائرة القسم .. وبحوزتهـــم (عدد 2 كوريك - 4 مفتاح إطارات – أحجار) .

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة بأسلوب " الفك " بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات السيارات بذات الأسلوب ، وإرتكابهم واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهــــم "حسن النية" (مالك محل إطارات كائن بدائرة مركز شربين بالدقهلية) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.