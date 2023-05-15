سفير الاتحاد الأوروبى يحذر من ندرة المياه.. ورئيس الغرف التجارية يطالب بترشيد الاستهلاك

كتبت ـ هناء أبو العز

حذر كريستيان بيرجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، من ندرة ونقص المياه فى مصر خلال الفترة المقبلة، وفقًا للإحصاءات العلمية التى تشير إلى فقدانها 20% من المياه بسبب الزيادة السكانية وكذلك المشروعات التنموية التى تستدعى التعامل مع الأزمة بشكل أكثر جدية .

وأوضح بيرجر في كلمته صباح اليوم في ورشة عمل للصحفيين بالإسكندرية، وجود تعاون مستمر مع الحكومة المصرية في قطاع المياه بتمويل يساوي 550 مليون يورو موجهة لمشروعات معالجة المياه والصرف الصحي وأخري تتعلق بالري والزراعة وإنشاء قنوات في الصعيد أدت إلي زيادة الإنتاج الزراعي.





وتابع: "يلعب الصحفيون ووسائل الإعلام دورًا حاسمًا في خلق الوعي حول أهمية الإدارة الفعالة للمياه، فلديهم القدرة على تثقيف الناس حول الحاجة إلى الحفاظ على المياه ودور ممارسات المياه المستدامة في حماية مستقبلنا ".





ولفت السفير الأوروبي إلي ضرورة زياده الوعي بين الجماهير والإعلاميين والمجتمع في منازلهم للاقتصاد في المياه وحمايتها من الضياع حتي نكون قادرين علي التعامل مع ندرة المياه.





من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد عام الغرف التجارية، ضرورة ترشيد الاستهلاك، وحث المواطنين علي ضرورة الحفاظ علي المياه.

كما طلب الوكيل من رئيس الاتحاد الأوروبي، زيادة الدعم والاستثمار للقطاع الخاص في مجال المياه للتأكد من زيادة مشروعات معالجة المياه وغيرها.