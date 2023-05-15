زراعة الشرقية تطلق الحملة القومية لمكافحة القوارض استعدادا للموسم الصيفى

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية ، انطلاق فعاليات الحملة القومية لمكافحة القوارض، بمراكز ومدن المحافظة، حفاظاً على إنتاجية المحاصيل الصيفية، وتنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة لمكافحة القوارض والحد من أضرارها على المحاصيل الزراعية، ولتقليل الفاقد مما تسببه من أضرار صحية واقتصادية.

وأكد وكيل الزراعة، أن القوارض تمثل خطورة على المحاصيل الزراعية وحدائق الفاكهة والخضر، ومخازن الغلال والشون ومزارع الإنتاج الحيواني والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن الحملة انطلقت يوم أمس الأحد الموافق 14 مايو 2023 من الجمعيات الزراعية التابعة لإدارات ( كفر صقر- فاقوس – أبو حماد – ههيا – الزقازيق – منيا القمح – الابراهيمية – بلبيس – ديرب نجم – القنايات ) الزراعية وتستأنف أعمالها بباقي مراكز ومدن وقرى المحافظة تباعاً وذلك بعد انتهاء موسم المحاصيل الشتوية واستعدادا لزراعة المحاصيل الصيفية.

لافتا الي أنه تم التنبيه على مديري الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة بتجهيز كافة المستلزمات الخاصة بالحملة ليتم وضعها في بؤر الإصابة وجسور الترع والمصارف وتجميعات النخيل والهيش والمقابر، بعيدا عن الكتل السكنية و اتخاذ كافة التدابير الاحترازية من خلال توفير ماسكات للوجه وقفازات وأدوات النظافة الشخصية للعمال المشاركين بالحملة.