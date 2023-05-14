مدير عام الزراعة بالشرقية: حصاد 270 ألف فدان من المساحات المنزرعة بالقمح

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية، لـ" اليوم السابع" إنه تم حصاد 270 ألف فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام التى تبلغ 380 ألف فدان، منها 38 ألفا على المصاطب و57 ألف بالسطارات بتقاوى منتقاه تتميز بالإنتاجية العالية التى تصل إلى 24 أردبا فى الفدان، بالإضافة إلى مقاومتها للأمراض الفطرية والأصداء بأنواعها الثلاثة، هذا علاوة على ملاءمتها للظروف الجوية، منوها أنه تم توريد 350 ألف طن للصوامع والشون، حيث تم إعداد 59 صومعة وشونة اسفلتية وتطهيرها وتبخيرها لاستقبال الأقماح من المزارعين.



وأضاف أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة فى جمهورية مصر العربية وتحصل المحافظة على المركز الأول فى توريد المحصول على محافظات مصر ولذا وجب علينا أن نقوم بحصاده باستخدام آلات حديثة تحافظ على المحصول من الإهدار والتلف ويهتم به عدد كبير من الفلاحين بالمحافظة، فهو المصدر الرئيسى لرغيف الخبز، ويتميز قمح الشرقية بجودته العالية بسبب نوع التربة الطينية التى تتميز بها أراضى الشرقية وتتركز زراعته فى جميع مراكز المحافظة لكون القمح محصول مجزى وزراعته سهلة بالنسبة للفلاح ويكون سندا له فى المعيشة.



وأشار مدير عام الزراعة، إلى أنه تم إطلاق حملات منذ بداية موسم الحصاد لتوعية الفلاحين والمزارعين بكيفية اتباع أساليب الحصاد والتى توفر لهم الحماية والأمان، وكذلك الطرق السليمة التى تقلل من فرص حدوث فاقد فى المحصول.