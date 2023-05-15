رصف شوارع داخلية بمدينة العريش بالتزامن مع العمل فى محور الساحل الرئيسى

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد مدينة العريش بشمال سيناء، تنفيذ أعمال رصف شوارع داخلية، بالتزامن مع تواصل العمل فى محور العريش الساحلى الرئيسى.

وقال أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه يجرى تنفيذ عمليات الرصف وتركيب بلدورات بشوارع مساكن مشروع ابني بيتك منطقة الجولف ضمن الخطة الاستثمارية لمجلس مدينة العريش.

وأضاف أنه تجرى أعمال رصف على امتداد شارع أسيوط بالمنطقة الكائنة بميدان العتلاوي فى اتجاه ميدان الفواخرية، وتجرى هذه الأعمال بالتزامن مع العمل فى إنشاء محور العريش الساحلى على شاطئ البحر.

وأوضح رئيس مدينة العريش أن شوارع وميادين المدينة تشهد تطوير لافتا أنه يجرى تطوير ميدان المحافظة أمام مبنى الديوان العام للمحافظة فى إطار رفع مستوى الشوارع والميادين والمحاور بمدينة العريش .

وأشار رئيس مدينة العريش، انه تتواصل أعمال إزالة الرمال المتراكمة من على جسم الكورنيش على الشاطئ ورفع كفاءته بمعدات مجلس المدين بإشراف الإدارة الهندسية وتحسين البيئة والمتابعة ورئيس منطقة خدمات الكورنيش ، استعداد لإستقبال شاطئ العريش المصطافين، لافتا انه تستمر الأعمال من بداية الكورنيش بمنطقة غرناطة شرقا حتي المساعيد غربا ، واستطرد انه تم رفع مخلفات وردش من محيط ميدان الرفاعي بلغت نحو 200 متر مخلفات بمعدات المجلس .

وسبق وقام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء بتسليم قطع أراضي ورخص مباني لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش البحري.

وقال المحافظ ان ميناء العريش البحري يعد إضافة اقتصادية جديدة لدعم التنمية على أرض سيناء، فعمليات التطوير الجارية للميناء بفضل توجيهات القيادة السياسية وإصرار الدولة المصرية على إعادة افتتاحه بعد تطويره لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر، وخاصة شمال سيناء، نظرا لموقعه المتوسط الذي يجعله أقصر همزة اتصال بين جنوب البحر المتوسط وشماله، حيث يقع في مكان متوسط بين أوروبا وآسيا.

وأضاف المحافظ، أنه تم وضع عدة بدائل لتعويض المواطنين، منها الحصول على أراض بديلة حيث قامت المحافظة بتخصيص 3 تقسيمات في منطقة الريسة، الأول والثاني المساحات من 120 الي 130 متر للقطعة الواحدة، بواقع 130 قطعة، والثالث المساحات تتراوح من 150 الي 200 متر بواقع 252 قطعة، حيث من الممكن أن يحصل المواطن علي أكثر من قطعة بحسب مساحة منزله الذي يعوض عنه.

أشار المحافظ إلي بناء عدد 13 عمارة سكنية لصالح المضارين من بينهم 7 عمارات في منطقة الريسة و6 عمارات في منطقة الضاحية، حيث تبلغ مساحة الوحدة السكنية 100 متر ويبلغ ثمنها 350 ألف جنيه.

وصدق المحافظ علي أن المواطن المضار الذي يرغب في البناء في قطعة أرض أخري بالعريش، يقوم بالبناء بنفس رخصة منزله، بعد توقيع المحافظ علي الرخصة، بجانب توفير وحدة سكنية للمواطن المضار لمدة 6 شهور بمنطقتي السبيل والعبور كاستضافة لحين الانتهاء من بناء منزله.