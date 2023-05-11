التصديق على زيادة قيمة التعويض 20% للمبانى بمنطقه توسعات ميناء العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، صدق على زيادة قيمة التعويض للمبانى فقط بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20% وسيتم صرفها منفصلة عن قيمة المبنى المقدر للمبانى التى تم اخلائها من بداية شهر مايو.

وأضاف محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية أعلنها عبر إذاعة شمال سيناء المحلية اليوم الخميس، أنه تبذل جهود لزيادة التعويض لمن تم اخلائهم من منطقة ميناء العريش قبل 30 أبريل 2022، أسوة بمن تم الزيادة لهم.

وأوضح محافظ شمال سيناء، انه تم تنفيذ 3 مراحل للإخلاء بمنطقة الميناء ومتبقى مرحلتين، والتعويض عن الأرض قسم لقطاعات وهيئة الخدمات الحكومية هى من قامت بتقدير القيمة المالية للأرض وزادت الهيئة التقدير للضعف سواء كانت مسجلة أو تقسيم أو عقد عرفى ولها رخصة بناء أو عقد عرفى وليس لها رخصة.

وأوضح محافظ شمال سيناء: "بالنسبة لتقدير قيمة المبانى من واقع 4 جهات هى هيئة الأبنية التعليمية وجهاز تنمية سيناء ومديرية الإسكان واستشارى من مدينة العريش" لافتا إلى أنه تم اختيار أعلى سعر للمتر فى الأربع تقييمات فى كل نوع تشطيب، والأخذ بالسعر الاسترشادى لآخر مظروف تم فتحه لعمارات الريسة.

أضاف أن بدائل التعويض بالنسبة للأرض، إما تعويضًا ماليًا أو أرض تقسيم جنوب الريسة، وبالنسبة للمبانى فقد تم رفع جميع المبانى وتصويرها من جميع الاتجاهات وتعويض المنشآت، إما مالى أو أرض للبناء عليها أو شقة سكنية مساحتها 100 متر بقيمة 350 ألف جنيه أو الترخيص للمواطن بالرخصة القديمة فى أرض يمتلكها المواطن بالقانون القديم برسم هندسى جديد طبقا للمساحة الجديدة، سواء كانت أقل أو أزيد فى المساحة، وإعفائه من الكهرباء والمياه وخلافه.

وأشار إلى أن مدة الرخصة للبناء سنة وتجدد لعام آخر مناشدا الأهالى من سكان منطقة الميناء سرعة البناء للاستفادة من مميزات البناء الكثيرة الممنوحة لهم، ولافتا انه اجتمع مع تجار مواد البناء بالعريش وتم منح سكان منطقة الميناء مواد البناء بتخفيض كبير بناءً على كارت موقع من المحافظ، وسيتم توصيل مواد البناء لهم فى مواقعهم، وسيوفر ذلك على المواطن حوالى 30%.

وقال محافظ شمال سيناء: "التقيت بعض سكان منطقة الميناء، وقلت لهم بالنص أوعدكم بدراسة لتحريك قيمة التعويض".