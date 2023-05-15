صحة الدقهلية خطة كاملة لدعم اللجان بالأطقم الطبية تزامناً مع امتحانات الإعدادية

الدقهليه شريف الديب

أعلنت إدارة رعاية أطفال السن المدرسى بالدقهلية،أنه على مدار اليومين الماضيين، قام فريق الإدارة تحت قيادة الدكتور ولاء السعيد بمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية بعدد 437 لجنة بمدارس الريف.

وقالت الدكتورة ولاء السعيد أن جميع فرق الإشراف الطبي جرى تدريبها على التعامل مع حالات الطوارئ و عمل الاسعافات الاولية اللازمة وذلك بالتنسيق مع هيئة الإسعاف.

وأضافت أنه تم وضع خطة كاملة لدعم اللجان بالأطقم الطبية،لافتة أنها تضم أطباء وتمريض تم تزويدهم بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك للتعامل العاجل مع أي حالات طارئة.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة توفير إشراف طبى متكامل تزامناً مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.