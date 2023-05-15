اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مايو 2023 03:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الدقهلية خطة كاملة لدعم اللجان بالأطقم الطبية تزامناً مع امتحانات الإعدادية

الإثنين، 15 مايو 2023 02:53 م
صحة الدقهلية خطة كاملة لدعم اللجان بالأطقم الطبية تزامناً مع امتحانات الإعدادية جانب من الحدث
الدقهليه شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت إدارة رعاية أطفال السن المدرسى بالدقهلية،أنه على مدار اليومين الماضيين،  قام فريق الإدارة تحت قيادة الدكتور ولاء السعيد بمتابعة سير أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية بعدد 437 لجنة بمدارس الريف.
 
وقالت الدكتورة ولاء السعيد أن جميع فرق الإشراف الطبي جرى تدريبها على التعامل مع حالات الطوارئ و عمل الاسعافات الاولية اللازمة وذلك بالتنسيق مع هيئة الإسعاف.
 
وأضافت أنه تم وضع خطة كاملة لدعم اللجان بالأطقم الطبية،لافتة أنها تضم أطباء وتمريض تم تزويدهم بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وذلك للتعامل العاجل مع أي حالات طارئة.
 
جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة،  وتوجيهات الدكتور أيمن مختار وتحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة توفير إشراف طبى متكامل تزامناً مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

الدقهليه

صحة الدقهلية

امتحانات الشهاده الاعداديه

الاطقم الطبية بالمدارس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة