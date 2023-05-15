رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرض السجاد اليدوي خلال مهرجان الأسبوع الثقافى

المنوفية - محمد فتحى

افتتح اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية معرض السجاد اليدوى المقام على هامش فعاليات مهرجان الاسبوع الثقافى البيئى العاشر بحضور الدكتورة نانسى اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب القاصد عن فخره واعتزازه بما يقدمه طلاب وطالبات الجامعة من أعمال ومشغولات يدوية، مؤكدا على أهمية توطين وتطوير الصناعات الحرفية والسجاد الآلى والنصف يدوى ومداومة التدريب الميدانى للطلاب على الجانب العملى لإعداد خريج جامعى غير تقليدى وقادر على مواجهة سوق العمل ويمتلك الأدوات اللازمة لمواكبة كل ما هو جديد، وفتح فرص عمل جديدة أمامه وخلق سوق متميز يتيح لنا التصدير والمساهمة فى تنمية الاقتصاد الوطنى.

ضم المعرض العديد من المشغولات اليدوية وتشكيلة متميزة من السجاد اليدوى والآلى من صنع طلاب وطالبات كليات الاقتصاد المنزلى والتربية النوعية بالجامعة.

أشرف على المعرض الدكتور أشرف هاشم استاذ الملابس بكلية الاقتصاد المنزلى وعميد المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أيمن العربى أستاذ النسيج بكلية التربية النوعية، حضر افتتاح المعرض لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة وطالبات الجامعة.